Urgamla lungor var som nya

Fossilet, som tillhör den primitiva arten Archaeorhynchus spathula, är extremt välbevarat. Såväl fjädrarna som en del av de inre vävnaderna och organen - inklusive lungorna - är synliga på exemplaret.

Archaeorhynchus var en av de allra tidigaste arterna inom den linje som gav upphov till alla nutida fåglar - men det har hittills varit okänt om deras lungor var lika högt utvecklade som hos våra dagars örnar och trastar.

Detta var avgörande för hur pass skickliga flygare de var. Moderna fåglar har ett hypereffektivt andningssystem - långt mer effektivt än däggdjurens lungor - vilket gör de att kan flyga långt och högt utan att tröttas.

Modern andning

Det nya fyndet, som beskrivs i Proceedings of the National Academy of Sciences, avslöjar att systemet fanns redan hos Archaorhynchus.

Till skillnad från däggdjuren är fåglarnas andning enkelriktad och volymen är tre gånger så stor tack vare förekomsten av så kallade luftsäckar.

Enligt analyserna, som genomförts med hjälp av elektronmikroskop, hade Archaeorhynchus liknande strukturer - vilket antyder att den kunde flyga med lika hög syreomsättning som hos nutida arter.

Arv från dinosaurierna?

Det märkliga är att arten, trots den moderna andningsapparaten, hade ett relativt primitivt skelett. Uppenbarligen utvecklades lungorna först, och andra anatomiska detaljer långt senare.

Frågan är nu hur gammalt fåglarnas system egentligen är. Fåglarna härstammar från små rovdinosaurier. Ärvde de hela andningsapparaten från dessa, eller utvecklades den i och med att flygförmågan uppstod? Ingen vet. Men den dag då ett dinosauriefossil med bevarade lungor hittas kan frågan besvaras.