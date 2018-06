Värmerekord i maj - och hettan stannar

Maj månad 2017 slår värmerekord över hela landet. Den uppmätta temperaturen är den högsta för maj sedan åtminstone 1911, alltså på över hundra år.

– Den varmast uppmätta temperaturen var den 30 maj i Göteborg med 31,1 grader, säger Sandra Andersson.

Från den 5 maj och under resten av månaden var temperaturen över det normala i så gott som hela landet. Detta innebär nytt Svenskt rekord när det gäller medeltemperatur. På vissa håll har det tidigare rekordet slagits med över 2 grader, som Stockholm och Norrköping.

Solen och värmen har gjort att det är extremt torrt i skog och mark. Det är stor brandrisk i hela landet förutom i Norra Lapplandsfjällen, enligt varningar från SMHI. Många platser, bland annat Värmland, har drabbats av skogsbränder som krävt stora släckningsinsatser. Det innebär också att det råder ett generellt eldningsförbud. Många kommuner inför också bevattningsförbund eftersom värmen och bristen på nederbörden påverkar vattentillgången.

Värmen sätter även andra spår: Glassförsäljningen skjuter i höjden, badplatserna fylls med människor som söker svalka, skolor på olika platser skickar hem eleverna när det blir för varmt att hålla lektioner och fläktarna har sålt slut i många butiker.

Många soltimmar

Och inte bara värmen slår rekord, det gäller också antal soltimmar.

– I Norra norrland har det varit lite moln och regn som passerat, men förutom det så kan man nog säga att det är rekord i hela landet så långt norr ut som Umeå, säger Sandra Andersson.

Solen och värmen kan också bli hälsofarlig. Mest utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning. Kommuner går ut med råd om att dricka mycket vätska, undvika onödig ansträngning och vara uppmärksam på yrsel och trötthet. Många oroar sig för hur det kommer att gå med Stockholm maraton som avgörs på lördag där prognosen pekar på upp emot 29 grader.

Lite nederbörd

Det ser däremot inte ut som om det kommer att bli några generella rekord för lite nederbörd.

– Där blir det inget övergripande rekord men det kan bli rekord på någon enstaka station. Men det har varit torrt i så gott som hela landet förutom fjällkedjan och norra Norrlands inland där det är mer normalt, säger Sandra Andersson.

TT: Vad är orsaken till det varma vädret?

– Det beror på det allmänna väderläget. Vi har haft blockande högtryck under större delen av maj månad vilket har gjort att lågtryck som för med sig nederbörd och svalare väder har gått andra banor istället, säger Sandra Andersson.

TT: Har det att göra med förändringen av klimatet?

– Det är för tidigt att säga, det här är en händelse. Men ser man att det forstätter så här under många år framöver, då kan man tala om klimatförändringar. Men bara händelsen i sig kan inte förklaras på det sättet, säger Sandra Andersson.

"Behöver regnet"

Och än syns inte så många moln på himlen.

– Vi kan se tio dagar framåt. Det ser ut som att det tillfälligt kommer lite svalare luft in över Norrland under veckoslutet. Men i resten av landet fortsätter det vara varmt, med 29-30 grader också in i nästa vecka.

– Men vi skulle behöva mer omfattande regn. Det är skönt med torra perioder men vi behöver regnet, säger Sandra Andersson.