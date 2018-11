Viggenpilot fick falskt vykort efter incident

Den 29 juni 1987 hjälpte fyra svenska stridsflygplan av typen JA 37 Viggen ett amerikanskt flygplan av typen SR-71 Blackbird som fått tekniska problem över Östersjön. De svenska piloterna eskorterade det amerikanska planet undan möjlig sovjetisk inblandning till danskt luftrum och det kunde sedan nödlanda i Västtyskland.

Ingen kamera

En av Viggenpiloterna var den då 32-årige Roger Möller från flottiljen F13 i Norrköping. Han och kollegan Krister Sjöberg hade övat i området och deras flygplan var inte utrustade med kameror, till skillnad från de två andra Viggen som anslöt från incidentberedskapen och som kunde fotografera Blackbird-planet.

Uppgifter om en udda historia som tangerar incidenten har snurrat på internet - och den bekräftas nu av Möller. En tid efter händelsen fick nämligen Möller, vars icke officiella smeknamn i de svenska pilotkretsarna var Ramjet, ett vykort skickat till sig som verkligen fick honom att klia sig i huvudet.

"En kul grej"

– Det är sant. Jag fick det där vykortet till divisionen. På framsidan var det ett foto av frontdelen på en SR-71 mot en klarblå himmel. Avsändaren var en Captain Smith på Mildenhall air force base i England, och så stod det till mig: "Sorry Ramjet, bring your camera next time" (Ledsen Ramjet, ta med din kamera nästa gång). Då undrade jag hur han visste vem jag var och hur han visste att jag inte hade haft någon kamera, säger Möller till TT.

Men snart nog visade det sig att det var kollegor på den svenska radarjaktledningen som hade skojat med Möller.

– Ja, det tyckte det var en kul grej, skrattar han.

De svenska Viggenpiloterna fick ta emot en amerikansk flygvapenmedalj under en ceremoni i Stockholm på onsdagen.