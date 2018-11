"Vill du att Trump ska ha dina nakenselfies?"

Hon har levt med Facebook i två års tid nu. Men till skillnad från miljontals andra använder hon inte det sociala nätverket för att prata med kusinen, önska kollegan grattis på födelsedagen eller titta på när kattungar trillar omkull.

Carole Cadwalladr avslöjade tillsammans med kollegorna på tidningen The Observer Cambridge Analytica-skandalen som briserade förra våren. Och även om det i efterhand blivit strålkastarljus på Facebook och ägaren Mark Zuckerberg var det inte där fokus låg inledningsvis.

– Det var precis efter att Trump vunnit valet i USA. Jag satt och skrev en längre grej om "fake news". Jag började skriva in olika söktermer i Googles sökmotor, saker som "är judar...", "är kvinnor...", och "är svarta...". Resultaten jag fick upp var som från en annan verklighet. Ja, judar är onda stod det, kvinnor är onda och svarta begår fler brott än vita. Vissa av sajterna som kom upp var rent nazistiska. Jag kommer ihåg att jag tänkte "vad fasen är det som pågår? Hur länge har det varit så här? Ser alla det här?".

Manipulerade algoritmer

I sin efterforskning stötte Cadwalladr på den amerikanske forskaren Jonathan Albright, han hade precis skapat ett verktyg för att kartlägga hur länkar från mer eller mindre suspekta sajter flödade och bildade ett slags nätverk.

– Jag ringde honom sent en kväll och bland det första han sa var "herregud, det är som cancer! Det håller på att kväva hela internet".

Cadwalladr försökte få respons från Google kring söksvaren, men möttes bara av "det beror på sökhistorik".

– Det blev uppenbart att de inte visste själva exakt hur deras algoritmer fungerade och framförallt inte hur de kunde manipuleras. Jag ville verkligen skriva mer om det här, och om Youtube för Youtube är ännu värre. Men Jonathan Albright nämnde två ord för mig, Cambridge Analytica, och i och med det var bollen i rullning.

Den efterföljande rapporteringen avslöjade hur dataanalysföretaget kommit över 87 miljoner Facebook-användares privata uppgifter och att informationen såldes vidare till Donald Trumps presidentvalskampanj. Cambridge Analytica tvingades lägga ned, Facebooks aktie föll på börsen och Mark Zuckerberg frågades ut i amerikanska senaten.

Nakenselfies

Personlig data och privat information är diffusa begrepp, något som Cadwalladr tror har gjort det svårt för många att ta till sig vidden av det som hänt.

– Jag träffade en annan journalist som sade till mig att vi måste sluta använda uttrycket personlig data. Säg nakenbilder istället för det är det det handlar om. Det här företaget har samlat upp dina nakenselfies. Vill du att de ska spridas över hela nätet? Vill du att Steve Bannons dataföretag ska ha dem? Vill du att Donald Trump ska kunna använda sig av dina nakenselfies för att profilera dig och andra väljare?

En kloak av lögner

Även den som mot förmodan gladeligen delar med sig av närbilder på sitt könsorgan bör vara vaksam med sitt surfande, enligt Cadwalladr.

– Nästan all kommunikation mellan människor om politik sker via sociala medier. Och det är en fullkomlig kloak av desinformation, av lögner och konspirationsteorier där ute. Det finns krafter bakom det här som försöker påverka hur folk tänker och tycker, men vi har ingen insikt för allt det här sker via ett privat företag.

Storbritannien, Kanada, Argentina, Australien och Irland har gått samman för att utkräva svar från Mark Zuckerberg kring desinformation på företagets plattform, hittills har 34-åringen avfärdat uppmaningen.

– Uttrycket att Facebook är större än många nationer stämmer uppenbarligen, säger Cadwalladr.

TT: Allt det här som har hänt i USA och Storbritannien, rent krasst varför ska en person i Sverige bry sig?

– För att alla val är sårbara. Vi har sett hur lögner och påverkan sprids i land efter land. Det vore mer överraskande om Sverige inte redan var påverkat än tvärtom. Om Sverige, svenskarna och dess politiker på allvar tror att det här inte har med dem att göra så kan jag bara säga lycka till, vi får se hur länge den inställningen funkar för er.