Ymnigt snöfall på väg - SMHI varnar

– Det kommer in ett snöfallsområde västerifrån. Den drar in över västkusten runt midnatt och sprider sig åt nordost under natten och söndagsmorgonen. Till söndag kväll berörs hela Götaland och hela Svealand, säger Johan Lundgren, meteorolog på SMHI.

SMHI har utfärdat klass 1-varning för snöfall från söndag morgon i Skåne och Blekinge. Från söndag förmiddag gäller varningen även Kalmar län och Öland samt Värmland, Dalsland och området söder om Vänern.

Mest snö väntas området runt Vänern få med upp till 20 centimeter nysnö. Där kan det också bli blåsigt, med ostliga vindar som kan ge risk för snödrev.

Riks för halka

I Skåne väntas snön övergå i regn under söndagen när temperaturen stiger till strax över nollan.

– Men i alla fall till en början är det minusgrader även på backen så det kan bli halt där nere, säger Johan Lundgren.

Trafikverket har förberett sig inför snövädret.

– I region Väst och region Syd, från Skåne och en bit upp i Värmland, har man gått upp i beredskapsnivå 1. Det betyder att man har koll på sina resurser och är redo att sätta in mer folk om det behövs, säger Sara Lindström, pressinformatör på Trafikverket.

Anpassa farten

E22 genom Blekinge och E45 i Dalsland, liksom vägarna väster om Vättern pekas ut som utsatta sträckor. Trafikanterna manas att ta det försiktigt.

– Det är vinterväglag var du än befinner dig i landet. Man ska hålla avstånd, anpassa hastigheten efter väglaget och tänka på att det inte alltid syns att det är halt. Och man bör visa hänsyn till medtrafikanter och till våra entreprenörer som är ute på vägarna och jobbar, säger Sara Lindström.

Det finns ännu så länge inga planer på inställd tågtrafik på grund av vädret.

Snön ligger kvar

Det fortsätter snöa till och från i Götaland och Svealand under måndagen, men inte lika intensivt. Snöfallet avancerar upp över mellersta Norrland där det kan pågå fram till tisdag.

Med undantag för allra sydligaste Sverige är det minusgrader i hela landet senare i veckan. Och på de flesta håll finns chans till skidföre.

– I Skåne kan snön som faller regna bort, men i övrigt ligger nog snön kvar hela veckan som det ser ut, konstaterar Johan Lundgren.