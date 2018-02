Flera svåra krascher i den snabba banan

Delbosco verkade ha råkat mest illa ut men fransmannen Terence Tchiknavorian bannar säkert också sitt öde i Bokwang.

De första rapporterna talar om att han bröt ett skenben.

Svensken Erik Mobärg var delvis skyldig till att österrikaren Christoph Wahrstötter rasade in i skyddsnätet i full fart. Mobärg var något efter Wahrstötter när hans ena skida stötte till österrikaren som tappade balansen och handlöst for in i skyddsnätet.

Hjärnskakning

Han låg kvar länge innan sjukvårdare varsamt placerade honom på en bår för vidare färd mot sjukhus där en hjärnskakning konstaterades.

OS-banan byggdes om inför finalen på inrådan av aktiva och ledare, delvis för att den ansågs för snabb och därmed för farlig.

Men gjordes tillräckligt?

– Nja, det är väl att hoppen kanske borde ha bättre landningar, jag vet inte riktigt. Det var lite speciellt i banan, säger Mobärg.

Och fortsätter:

– Det är ingen svår bana men det är väldigt mycket fart. Och inne i "negativen" där så är det också mer fart än vad tanken nog var från början. Det blir trångt helt enkelt.

Satsar extra i OS

Förbundskaptenen Eric Iljans:

– Det är en OS-final och folk satsar lite till. Det kommer alltid att vara så.

TT: Är banan för snabb och för lite teknisk sett ur ett säkerhetsperspektiv?

– Ja, jag skulle säga att den är lite för snabb.

TT: Kan man härleda det till olyckorna?

– Nej, det ska man inte säga. Olyckorna hade inträffat oavsett vilken bana vi haft. Folk satsar extra mycket i en OS-final.