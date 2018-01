Den 32-årige amerikanen har sedan han lämnade USA hösten 2010 för spel i Örebro varit med i toppen av backarnas poängliga i såväl allsvenskan, som i SHL (för Brynäs) och i KHL (för Jokerit och Dinamo Minsk).

Trots det ställde samtalet i somras både Brynäsbacken och hans familj.

– Det tog ett bra tag innan det sjönk in att jag faktiskt var aktuell för OS redan då. Och nu är det ingen dröm längre. Nu ska jag dit. Det var bra att han ringde i juli så att jag fick gott om tid på mig att smälta det här och börja jobba för att vara absolut toppform i februari.

Men det var nära att drömmen gick i kras.

När Ryan Gunderson täckte skott mot Luleå i början av januari tog pucken rakt på handen. Tursamt nog med "bara" en fraktur på ena lillfingret som följd.

Inget hinder

Det är inget som hindrar amerikanen som var på is två dagar senare med fingret fixerat med tejp mot en metallskena.

– Jag förväntar mig att vara fullt återställd och arbetar med en handspecialist i Stockholm för att ordna ett skydd som jag kan spela med i Brynäs, säger Gunderson.

TT: Känslan med bara några veckor kvar till OS?

– Förväntansfull glädje. Jag har jobbat mig upp från botten. Alltid tagit sömn, mat och träning seriöst. Bara att få dra på sig den amerikanska landslagströjan är jättestort, att få vara en del av det här är helt otroligt. Vi kommer troligen att få vara med under invigningen, det vore hur stort som helst, säger 32-åringen som landslagsdebuterade vid Deutschland Cup i november.

Lagkänsla på chatt

Några roller har varken Gunderson eller de två andra OS-uttagna amerikanska SHL-backarna Chad Billins, Linköping, eller Noah Welch, Växjö fått sig tilldelade än.

Men det är helt klart farten som är en plusfaktor för alla tre.

– Ryan är ett proffs både på och utanför isen. Han är offensiv även i defensiv zon, hanterar pucken bra, är tuff att möta för alla forwards. Gör oväntade saker, en spelare som är kul att se på. Och har snabba fötter. Vi kommer att ha ett snabbt lag, där det är viktigt att få upp pucken snabbt till forwards, där är han svårslagen, säger lagkamraten Chad Billins.

Att USA:s spelare kommer från alla håll och inte har någon "stomme" att bygga sitt lag utifrån, som de europeiska lagen har, spelar ingen roll, tycker Ryan Gunderson:

– Det är hur man kommer samman som grupp som avgör. Och där ligger vi bra till. Under Deutschland Cup drog några killar igång en gruppchatt där vi har snackat mycket under hösten. Just för att komma nära varandra och få en bra känsla i gruppen så att det är högt i tak med höga krav men också en bra gemenskap.

TT: Och målet i Sydkorea?

– Guld såklart. Den inställningen måste man ha. Sedan tror jag ryssarna blir favoriter på pappret men utan NHL-spelare på isen kommer det att bli en vidöppen turnering. Och vi är där för att vinna. Det finns inget annat.