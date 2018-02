Omark vill se förbättrat Tre Kronor

Omark bidrog med tre målgivande passningar i OS-öppningen mot Norge, seger med 4-0.

I dag är det ny match (13.10, svensk tid) mot Tyskland som föll mot Finland med 2-5

Omark tycker att det finns en del att förbättra från premiären.

– Puckinnehavet är för hetsigt. Vi måste vara mer lugna och coola med pucken, säger han.

Pucktrollaren från Övertorneå, till vardags poängkung i Salavat Julajev, är en av nycklarna till ett lyckat svenskt OS.

Största upplevelsen

Under hösten fick han viss kritik utifrån då det bara blev tre assistpoäng på sex landskamper under Karjalaturneringen och Channel One Cup.

Nu gjorde han lika många i OS-debuten.

– Vi har haft ett tufft spelschema i KHL i år, men har fått träna bra i Stockholm för att vara redo för det här. Under en kortare landslagsturnering så kommer inte alltid poängen, men skapar man chanser så vet man att det kommer.

Han har vunnit VM-guld och spelat i NHL, men OS-upplevelsen går utanpå allt.

– Det är bland det största jag har varit med om, bara atmosfären, hur stort det är..., man måste nog vara inne i OS-byn för att förstå hur coolt det är. Det är en pojkdröm, säger han.

"Bra mix"

Omarks kedja med Anton Lander och Dennis Everberg låg bakom tre av fyra mål mot Norge och stod för sex poäng totalt.

– Det är en ganska skön mix av olikheter i den kedjan. Det var riktigt kul att se "Limpan" (Omark) göra de här grejerna vi förväntar oss och han gör de riktigt bra. Dennis hade en grym match och Anton spelade så bra som vi förväntar oss, sade förbundskaptenen Rikard Grönborg efter Norgematchen.

Mot Tyskland hoppas förbundskaptenen att fler kliver fram offensivt.

Omark räknar inte med någon lätt uppgift mot ett Tyskland med bland annat veteranbacken Christian Ehrhoff, 35, som har nästan 800 NHL-matcher på sitt cv.

– Det är ett bra lag, jag har ju spelat med Ehrhoff, och tyska ligan är ingen dålig liga. Det blir hårt, det gäller att åka mycket skridsko och vara på tå, säger han.