"Nästa steg att de ska få starta i Sydkorea"

I december beslutade Internationella olympiska kommittén (IOK) att stänga av 39 ryska idrottare för dopningsbrott i samband med nationens hemma-OS i Sotji 2014. Ryssland överklagade domen till idrottens skiljedomstol Cas, och har nu fått rätt. 28 idrottare frias helt och elva fick delvis rätt när Cas presenterade sin dom.

Politisk glädje

– Vi är väldigt glada för våra idrottare. Vi ska fortsätta den fredliga, juridiska kampen för våra idrottares intressen, säger president Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov i ett uttalande.

Rysslands idrottsminister Pavel Kolobkov gläds också.

– Vi är alla glada att rättvisan har segrat, säger Kolobkov.

Snabb handläggning?

Åtta av de nu helt friade idrottarna är skidåkare som i nuläget även är avstängda av det Internationella skidförbundet (Fis). Efter Cas beslut meddelade IOK att faktumet att de 28 idrottarna nu frias från dopningsbrott inte per automatik betyder att de kan tävla i Pyeongchang. Tidigare har IOK bjudit in 169 ryska idrottare - som anses rena - att tävla vid OS under neutral flagg som OAR (olympiska aktiva från Ryssland).

Det ryska längdlandslaget förbereder sig nu i Ohtaki, Japan. Lagets tyske tränare Markus Cramer gläds över Cas beslut och hoppas det ska leda till fler inbjudningar från IOK.

– Vi vet att de måste starta under vit (neutral) flagg. Det accepterar vi. Jag hoppas på en snabb behandling, men jag har ännu inte talat med det ryska skidförbundet, säger Markus Cramer till Aftonbladet.