Två otäcka krascher - Dressen snabbast

Sedan herrarnas störtlopp och damernas storslalom fått skjutas fram på grund av starka vindar är de alpina åkarna nu i gång i vinter-OS. Men den alpina kombinationen inleddes med en otäck krasch.

Ryske Pavel Trichitjev gränslade och kom fel in i det efterföljande hoppet, kraschade och for sedan in i skyddsnätet. Han kunde resa sig upp och ta sig därifrån på egen hand. Även amerikanen Ryan Cochran-Siegle kraschade.

Den starka vinden fortsätter att ställa till det. Störtloppet kortades till super-G och flera hopp togs bort. Italienske Peter Fill lyckades landa säkert trots att vinden tog tag i honom mitt under ett hopp och han hamnade i ett svårt läge. Tysklands Thomas Dressen leder efter störtloppet, tätt följd av Norges Aksel Lund Svindal. Matthias Mayer, Österrike, ligger trea och ytterligare en norrman, Kjetil Jansrud, är på fjärde plats, 0,27 sekunder efter täten.

Även Österrikes Marcel Hirscher ligger bra till för att ta sitt efterlängtade guld; 1,32 sekunder efter Dressen.