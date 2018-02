"Vi kan inte valla in medaljerna"

Sju OS-medaljer i Vancouver 2010 och elva i Sotji för fyra år sedan. Det svenska längdlandslaget ser tillbaka på två raka succé-spel, men framgångarna beror inte bara på skickliga skidåkare.

I periferin (läs: i en klisterångande barack) finns ett av världens bästa vallateam.

– Jag känner press till varje tävling och varje mästerskap, och det ska man göra. Man ska vilja prestera, vara bäst och göra sitt yttersta, säger Sveriges vallachef Urban Nilsson inför OS i Pyeongchang.

– Vi har haft två fantastiska OS, men vi har haft jäkligt bra åkare. Jag brukar säga att det är lätt att valla åt åkare som är i bra form. Det är ett helt team som ska komma i rätt gungning.

Fullt ös

På Alpensia skidcenter pinnar Urban Nilssons dryga dussin personer starka team fram och tillbaka mellan vallaboden och OS-spåren. Det gnisslar och knarrar när alla tänkbara kombinationer av skidor och valla ska testas i den hårt packade konstsnön.

Samma febrila aktivitet vill han se strax före lördagens första OS-tävling, damernas skiathlon.

– Det hoppas jag verkligen. Annars har vi inte taggat folk på plats. Nu håller vi på och ringar in vilka produkter och skidor som vi ska använda. Men när det väl är tävling så är det ju tävling också för oss. Då är det fullt ös från två timmar före start, och vi försöker ju testa så sent in mot start som det bara går.

Den bistra kylan - de senaste dagarna har det ofta varit 15-20 minusgrader vid skidstadion - oroar inte Urban Nilsson särskilt mycket. Inte heller prognoserna om ett väderomslag till något mildare temperaturer inför lördagen.

– Det som är klurigt här är solen, den går åt andra hållet än man är van vid. Man är van vid att det är kallt på natten och så blir det varmare på dagen, det är så vi tävlar 99 procent av alla gånger. Nu blir det lite tvärtom, säger Urban Nilsson.

Norsk vallamiss

Skillnaderna mot Sotji 2014 är framför allt att förhållandena inte varierar så mycket under dygnet. I Ryssland var det kallt på nätterna, några plusgrader på morgonen och sedan rejält varmt när det väl var dags att tävla. I Pyeongchang är det kallt hela tiden.

Det gör också att risken att valla bort sig - det norska vallateamet fick hård kritik under Sotji-spelen - möjligen minskar.

– Men till syvende och sist gäller det att åkarna är i bra form. Vi kan inte valla in några medaljer, de måste åka själva. Men vi ska ha en organisation som fungerar vilket väder det än blir.