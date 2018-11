AIK misslyckades med att säkra guldet: Tungt

Förutsättningarna för AIK var glasklara. Vinst och SM-guldet skulle hamna i Solna. Vid oavgjort eller förlust skulle guldstriden med Norrköping leva vidare inför allsvenskans sista omgång.

I Solna låg däremot SM-guldet i luften - både bland spelare och supportrar. AIK-fansen har drömt om guld hela säsongen, och mot Sundsvall var den känslan extra påtaglig.

Spelarna såg ut att känna likadant.

AIK bombarderade Sundsvall med målchanser. Det var stolpträffar och det var ribbträffar, och var inte målramen i vägen var WIlliam Eskelinen i Sundsvalls mål där och räddade.

– Vi borde ha gjort tre mål i dag, säger AIK-anfallaren Henok Goitom till C More.

– Vi skapar väldigt mycket chanser, tyvärr så ville inte bollen in. Oflyt skulle jag vilja säga. Jäkligt tråkigt, det är över 50 000 här... Det hade varit kul att få fira det, säger yttermittfältaren Rasmus Lindkvist.

Tryck från start

Trycket började redan efter tre minuter radade AIK upp fyra, fem lägen på rad. Först hittade Goitom in med en djupledsboll till Sebastian Larsson, men skottet parerades av Eskelinen.

Några intensiva sekunder senare hamnade bollen till slut i mål via Goitom och ett massivt jubel bröt ut. AIK:s lagkapten var däremot offside, och målet dömdes bort.

AIK hade flera lägen som kunde ha resulterat i mål, och efter varje farlig målchans ökade ljudnivån flera decibel.

Målchanserna till trots - 0-0 stod sig halvleken ut.

I andra halvlek byttes Nicolas Stefanelli in mot Sebastian Larsson, och AIK fortsatte att trycka på framåt. Daniel Sundgren hade tidigt ett skott i stolpen, och den efterföljande returen av Goitom räddades undan av Sundsvallsförsvarare.

Att AIK ville säkra guldet på hemmaplan var tydligt, och chanserna i andra halvlek fortlöpte om vartannat, samtidigt som Sundsvall var ordentligt tillbakapressade.

Eskelinen var den som höll bortalaget kvar i matchen, och Norrköpings gulddrömmar vid liv. Sundsvalls målvakt storspelade och stod för flera väldigt högklassiga räddningar matchen igenom.

I 86:e minuten kom Henok Goitom mer eller mindre fri till vänster i straffområdet, men Eskelinen räddade återigen.

I ribban på tilläggstid

På tilläggstid forcerade AIK frenetiskt. Heradi Rashidi sköt i ribban och laget hade två, tre lägen till att göra mål på. "Guldmålet" uteblev däremot till AIK:s stora förtret och en eventuell guldfest får vänta.

Nu kommer allt att avgöras i säsongens sista omgång. AIK har två poängs marginal ner till Norrköping. Båda lagen spelar borta på söndag, AIK spelar mot Kalmar och Norrköping möter Häcken.

Matchen mot Sundsvall innebar flera spelaravbräck för AIK. Sebastian Larsson klev av skadad och Kristoffer Olsson drog på sig ett gult kort och är avstängd i sista matchen.

– Vi har att bita i den här veckan. Det är helt klart, säger Norling till C More.

Om han åtminstone har en landslagsmittfältare till hands i avgörandet återstår att se.

– Det var någonting i ljumsk-, höft-, lårtrakten. Jag vet inte mer just nu. Vi får se under veckan, säger Sebastian Larsson till C More.