AIK överlägsna mot Dalkurd

Gemensam nämnare i tre av de fyra fullträffarna: Tarik Elyounoussi - trots att han inte var sist på bollen i något av målen.

Den norske anfallsstjärnan stod däremot för det andra av AIK:s två inledande stolpskott när han tog vara på ett bolldräll från Dalkurd, hade tid på sig men ändå skickade bollen i trävirket på samma ställe som Robin Jansson hade placerat det första stolpskottet en kort stund innan.

Frustrerande så klart för Tarik Elyounoussi men han och AIK fick ju måljubla fyra gånger om ändå.

Sundgrens första

Först efter att 30-åringen hade levererat en elegant passning mellan en Dalkurdspelares ben in till Daniel Sundgren, som i stället för att skjuta lade upp bollen i banan där Kristoffer Olsson kom i en perfekt andravåg och styrde in 1-0 med dryga halvtimmen spelad.

Vid 2-0 var det Elyounoussi som fick en lätt push i ryggen i straffområdet, gick omkull och sedan fick se Daniel Sundgren sätta straffen och därmed göra sitt första allsvenska mål för säsongen.

Sundgren som inte har nätat på straffar sedan 2016 tog lite extra tid på sig, lade bollen längst fram på straffpunkten och sköt den sedan med kraft längs med gräset till höger samtidigt som Dalkurdmålvakten Sixten Mohlin kastade sig till vänster.

Självmål

AIK:s tredje mål för dagen bokfördes som självmål av Dalkurd, men nog var Tarik Elyounoussi med på ett hörn där också.

Henok Goitom inledde anfallet med ett skott som studsade via Dalkurds målvakt och ut i straffområdet.

Där lyfte Panajotis Dimitriadis in bollen mot högra stolpen i samma stund som just Elyounoussi tog en närkamp med Dalkurdbacken Alexander Ekblad som i sin tur olyckligt styrde in bollen med baken.

Det blev ett fjärde mål för AIK också, men då hade Tarik Elyounoussi precis klivit av matchen.

Han ersattes av Nicolas Stefanelli som bara hann vara inne på konstgräset i två minuter innan han såg den öppna gata som Dalkurdförsvaret hade lämnat framför sin målvakt och med kraft krutade in 4-0 till AIK från långt håll.

Om försprånget neråt ökades ut även till Hammarby visar sig under måndagen då tabelltrean tar emot IFK Göteborg under måndagen. Tabellfyran Malmö spelar sin match i omgången, hemma mot Sundsvall redan under söndagskvällen.