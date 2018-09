Axelsson om beslutet att nobba landslaget

Djurgårdens profilvärvning är på väg mot comeback efter en knäskada som stört honom under försäsongen. Han har bara spelat i en träningsmatch, mot Almtuna för knappt en månad sedan.

Axelsson tränar för fullt och räknar med att spela i Djurgårdens CHL-matcher på hemmaplan i veckoslutet, på fredag mot tjeckiska Trinec och på söndag mot Storhamar.

Däremot blir det inget mer spel i landslaget. OS-turneringen i Pyeongchang i februari, där Sverige åkte ut redan i kvartsfinal, blev det sista 31-åringen gjorde i Tre Kronor.

Axelsson var inte nöjd med sin roll under förbundskaptenen Rikard Grönborg. Trots att han öste in poäng i Färjestad i fjol och slutade sexa i SHL:s poängliga med 45 poäng, 21 mål och 24 assist, fick han en defensiv roll i Tre Kronor både under OS och i turneringarna före. Det blev inte ens spel i numerärt överläge trots att den spelformen hackade i OS och genrepsturneringen i Moskva.

– Jag fick inte mycket speltid och hamnade i en checkingline. Det är tråkigt, jag hade en dröm om att nå upp till 100 landskamper, men nu blev det 83, säger Axelsson till TT.

Djurgårdsforwarden gjorde två VM-turneringar och vann guld på hemmaplan 2013.