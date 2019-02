Bromé bakom Moras efterlängtade trepoängare

Sju raka matcher utan trepoängare - men hemma mot Brynäs lossnade det för Mora.

Och det var en viktig 6-1-seger.

Med åtta omgångar kvar av SHL:s grundserie var klubben i behov av poäng för att inte hamna för långt under tabellens kvalstreck, eller för den delen få för stort avstånd upp till Örebro.

Situationen visade sig vara tillräcklig för att motivera Mathias Bromé.

24-åringen var inblandad i fyra av Moras mål - ett mål och tre assist - och det var framför allt forwardens tre poäng i tredje perioden som vägde tyngst.

Då spelade han fram tvåmålsskytten Michael Haga till 2-1, låg bakom Kevin Gagnés 3-1 - även han tvåmålsskytt - och satte sedan själv 5-1.

– Jag var inte nöjd med min förra säsong i SHL. Jag tyckte jag åkte runt och bara var nöjd över att vara i SHL. Jag ville ta ett extra steg i år, kände att jag var tvungen att göra det för att visa att jag håller på den här nivån, säger han till C More.

Segern blev visserligen ett trendbrott efter tre raka förluster, men avståndet upp till Örebro - som fick 2-1 borta mot HV71 - är fortfarande nio poäng.

– Vi ska slåss ända in till dörren. Vi ska göra vad vi kan, säger Moras tränare Mats Lusth till C More.