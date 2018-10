Cederholm byter Bundesligaklubb

Den svenska handbollsspelaren Andreas Cederholm byter klubb i Bundesliga till sommaren. Redan nu står det klart att han lämnar Minden, som han spelat för sedan förra säsongen, för konkurrenten TBV Lembo Lippe - 44 kilometer bort.

Niometersspelaren, som kallades in till landslagstruppen under EM senast, stod för 55 mål under förra säsongen och har i år hittills stått för 22 fullträffar.

"Jag är väldigt glad över att vi kunde göra klart med en så stark anfallsspelare som Cederholm, som också har ett mycket bra försvarsarbete", säger tränaren Florian Kehrmann till klubbens webbplats.

28-åringen har skrivit på för två år.