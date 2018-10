Connolly avgjorde med 23 sekunder kvar

SHL-mötet mellan Luleå och Mora var på väg mot förlängning. Men när bara 23 sekunder återstod styrde Jack Connolly in matchavgörande 2-1 för nya tabellfyran Luleå. - Det var en bra seger, säger Connolly till C More. - Jag försökte bara få klubban på pucken och som tur var hittade den nätet.(TT)