Efter Djurgårdens förlust - Växjö SHL-segrare

För att Djurgården skulle haft någon tillstymmelse till att kunna hota Växjö om seriesegern hade de behövt vinna mot Brynäs, antingen efter full tid eller efter seger i förlängningen.

Men det fixade inte Djurgården hemma på Hovet och nu är alltså avståndet upp till ettan Växjö ointagligt, trots att fem matcher återstår av serien. Det betyder alltså att Växjö för andra året i rad tar hem grundserien.

Matchen i övrigt?

Jo, Brynäs fick en smakstart när Jonathan Granström, 5.17 in i första perioden, finurligt styrde in ledningen på ett hårt skott från Elias Fälth. Djurgården jagade och jagade efter en kvittering. Men förgäves. Någon sådan kom aldrig utan Simon Bertilsson stängde mer eller mindre matchen när han gjorde 2-0, 13.21 in i tredje perioden.

Därmed sköt han också Brynäs allt närmare en plats till åttondelen. Brynäs jagas närmast av Rögle i serien och det avståndet är efter segern nu 14 poäng.

Efter matchen var det en allt annat än solig Robert Ohlsson, Djurgårdens tränare, som pratade med C More.

– Vi gör en dålig match, vi gör en jävligt dålig match. Jag tycker inte vi har trycket eller fokus som behövs. Det är fan inte ett pass som sitter och närkampsspelet är jag inte heller nöjd med. Nej, det här var ingen bra match från våran sida, säger en märkbart moloken och irriterad Robert Ohlsson.