Färjestad befäste serieledningen

Efter en tung period med bara två segrar på elva omgångar och fyra raka förluster hemma har Linköping kommit igång på sistone - med tre vinster på de fyra senaste matcherna.

Nu väntade tuffast möjliga prov - tabellettan Färjestad, som tagit full pott i fyra raka omgångar.

LHC blev nollat av Karlstadgänget på bortaplan (0-3) tidigare i höst och var ute efter revansch inför en närapå fullsatt arena.

Men precis som i förra mötet storspelade målvakten Markus Svensson.

Enda fullträffen kom direkt

Efter att Marcus Nilsson gett gästerna ledningen - läckert framspelad av Daniel Viksten - tryckte Linköping på rejält stundtals i den första perioden.

Svensson räddade allt och hade även hjälp av stolpen när Chad Billins pangade på.

Trots överlägsna 12-3 i skott lyckades inte östgötarna näta någon gång.

– Vi måste flytta ner spelet i deras zon. Det är vi som ska vara jobbiga att möta men det är vi inte just nu, menade Marcus Nilsson i C More.

Efter paus fortsatte Markus Svensson att briljera i kassen, som vid Derek Roys farliga styrning.

Även hemmalagets Jacob Johansson höll tätt i mittakten och agerade stabilt mellan stolparna.

– Det ser ut lite som mot Malmö, vi trummar på och lägen finns helt klart för att göra mål. Vi måste ha lite mer kyla och skjuta smart, betonade Linköpings lagkapten Eddie Larsson i C More.

LHC saknade målskyttarna

LHC fortsatte att jaga en kvittering i sista perioden - men klarade inte att få in någon puck då heller, trots chanser i powerplay.

Med både den tänkta poängkungen Broc Little fortfarande långtidsskadad och skyttekungen Nick Sörensen avstängd saknades det sista framåt.

– Det var en bra match från oss men tungt att inte få med oss någonting, sade Linköpings tränare Tommy Jonsson.

– Jag är lite rörd och tagen över hur vi står upp för varandra, sade Färjestads tränare Johan Pennerborn.