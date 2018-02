Felix Sandström lämnar Brynäs för HV71

HV71 har köpt Brynäs ishockeymålvakt Felix Sandström, 21, som senast varit utlånad till Oskarshamn i hockeyallsvenskan. Förra säsongen blev han utsedd till bästa målvakt på junior-VM.

"Felix är en stor målvaktstalang som vi tror väldigt mycket på. Han ansluter till oss redan i slutet på veckan när laget återsamlas efter lite ledighet och vi är övertygande om att han kommer att förstärka vårt lag", säger HV:s sportchef Johan Hult i ett pressmeddelande.

"Vi har under en tid haft en dialog med Felix, en mycket bra dialog där vi främst fokuserat på att hitta en lösning som är bra för Felix ´s framtid och fortsatta utveckling. Han har representerat Brynäs IF både som junior och som senior, vi är mycket stolta över hans utveckling hos oss och vi önskar Felix all lycka i framtiden", berättar Stefan Bengtzen, sportchef Brynäs IF.

Kontraktet med HV71 sträcker sig över nästa säsong.