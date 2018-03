Fjärde gången gillt för Skellefteå

2-4, 1-2, 1-2. Skellefteås resultatrad mot Djurgården under säsongen har inte varit mycket att skryta med. Inför tisdagens möte mellan lagen hade Skellefteå dessutom två raka förluster i bagaget - så med andra ord var det på förhand inte mycket som talade för hemmalaget.

Men redan i den första perioden visade Skellefteå att de var ute efter dubbel revansch.

Möller avgjorde

Jonathan Pudas gav Skellefteå ledningen då han dunkade in ett slagskott bakom Djurgårdens målvakt Adam Reideborn.

– Det var skönt att se den gå in. Jocke (Joakim Lindström) täckte bra. Det var stor chans att jag skulle träffa Jocke, men det var skönt att den gick in, säger Pudas till C More.

Djurgården kvitterade genom Calle Ridderwall i slutskedet av den andra perioden - men den här matchen tillhörde Skellefteå. Sebastian Ohlsson fixade 2-1 mitt i tredje akten, och med bara ett fåtal sekunder kvar att spela avgjorde OS-spelaren Oscar Möller tillställningen med sin 3-1-puck.

– Det var en härlig hockeymatch, en ruggig kamp, säger Pudas.

– Och det var härligt att så många var med och bidrog.

Derby härnäst

I och med segern behåller Skellefteå den åtråvärda sjätteplatsen i tabellen, den som ger en direktplats till kvartsfinalen. I nästa omgång väntar Luleå på bortais i ett på förhand stekhett derby.

– Det blir häftigt. Det lär nog bli bra med folk. Det ska bli roligt att åka upp till Norrbotten och slå dem, säger Jonathan Pudas.