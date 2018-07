Flera stjärnor jagar tätduon i The Open

Det är jämnt, ovisst och spännande inför nästa sista rundan - "moving day" - i golfmajorn på Carnoustie. Bakom den helamerikanska ledarbollen, där Kisner och Johnson båda är sex under par efter två dagars spel, finns ett helt koppel spelare med ambitioner att blanda sig i kampen om segern. Ett urval:

+ Tommy Fleetwood, fem under par

Kan bli den förste engelsmannen att vinna The Open sedan Nick Faldos triumf 1992. I hällregnet i går förmiddag levererade Fleetwood den bästa rundan hittills i tävlingen. Sex birdies och resten par innebar 65 slag på scorekortet. Fleetwood har sedan tidigare banrekordet (63 slag) på svårspelade Carnoustie.

+ Rory McIlroy, fyra under par

Föll igenom under sista dagen när han slogs om segern i US Masters tidigare i år. Nu vill den förre världsettan, som vann The Open 2014, gärna vinna karriärens femte major.

+ Jordan Spieth, tre under par

Kom till British Open med osäkerhet kring formen och inledde knackigt under första rundan. Men den regerande mästaren behövde bara 25 puttar i går, gick runt på fyra under par och avancerade från 50:e till 11:e plats. Fortsätter Spieths klättring i dag?

+ Rickie Fowler, tre under par

Fowler har varit topp 5 inte mindre än åtta gånger i majorsammanhang - utan att vinna. Nu har han skaffat sig ännu ett ypperligt läge att slåss om segern.

Ett par tungviktare som har lite längre till täten är färske US Open-vinnaren Brooks Koepka (ett under par) och Tiger Woods (på par). Koepka var fem över par redan efter nio hål i torsdags, men har sedan kämpat sig tillbaka till ett hyfsat utgångsläge. Woods tog sin 14:e och senaste majortitel för tio år sedan och har inte varit topp 10 i en major sedan The Open 2013.

Bland spelarna som behöver göra någonting alldeles extra för att nå toppen finns också de tre kvarvarande svenskarna, där Alex Norén (delad 18:e plats på ett under par) har störst chanser. För debuterande talangen Marcus Kinhult (ett över par) och Henrik Stenson (tre över par) är vägen till toppen längre.