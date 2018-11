Formstarkt Luleå vände och vann igen

När lagen möttes så sent som i tisdags vann Luleå på bortais med 5-3, ett möte som även resulterade i att Timrå fick Sebastian Ohlsson avstängd i fem matcher samtidigt som Luleå fick Austin Farley avstängd och Pontus Själin skadad.

Efter första perioden såg Timrå ut att ha god chans till snabb revansch, då laget ledde med 2-0. Men efter en blixtrande andraperiod vände Luleå på hela steken till 3-2-ledning, som laget behöll matchen ut. Luleås sjunde seger de senaste nio matcherna, som har tagit laget till lika många poäng (28) som Djurgården, Malmö och Frölunda i toppen.

– Det är grymt härligt att vara del i en sådan här grupp. Vi kom inte ut så bra och ligger under med 0-2, men i första paus är vi helt övertygade om att vi ska vinna. Det är en grym känsla i gruppen just nu, säger Erik Gustafsson till C More.

Han själv spelade fram till Niklas Olaussons 1-2-mål. Det kuriösa med det? Olausson var åter från skada, men före matchen kommunicerade Luleå att just Gustafsson permanent kommer att fortsätta vara lagkapten i stället för just Olausson, som numera i stället är assisterande kapten. Enligt Gustafsson är det dock "ingen big deal i gruppen".

– Det är tränarstaben som har bestämt, säger han.

– Det är bara en liten ändring.