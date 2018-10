Forsberg målskytt för Nashville igen

I första periodvilan var ställningen 1-1 efter att Craig Smith gjort mål för hemmalaget Nashville och Matt Dumba för Minnesota.

Tack vare insatser av Nashville-svenskarna Mattias Ekholm och Filip Forsberg kunde hemmalaget ta ledningen i andra perioden. Och även om Minnesota reducerade med hjälp av Mikko Koivu i slutet av andra perioden kom laget aldrig ikapp.

Matchen avslutade stiligt av Miikka Salomaki som med elva sekunders speltid kvar hoppade in på isen efter två minuters avstängning och oassisterad gjorde Nashvilles fjärde mål i tom kasse.

Nashville har haft en stark inledning på säsongen, med tre segrar i rad och totalt fem av de sex hittills spelade.

En annan svensk som utmärkte sig under nattens NHL-spel var John Klingberg. Dallasspelarens inledningsmål i mötet med Ottawa räckte visserligen inte för vinst och matchen slutade 4-1 till kanadensarna.

Men med målet har Klingberg samlat på sig sex poäng (fyra mål och två assist) under fem matcher. Han närmar sig därmed Dallas interna poängrekord gällande spel i säsongsinledningen. Under säsongen 1998-99 tog Darryl Sydor tio poäng under säsongens första fem matcher (fyra mål, sex assist).