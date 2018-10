Fyra mardrömsminuter sänkte Timrå

Luleå är fortsatt ett av SHL:s formstarkaste lag. Den övertygande segern borta mot Timrå var lagets femte seger på de sex senaste matcherna.

Och det var några minuter i den första perioden som blev avgörande.

Först kryddade Jesper Sellgren en fin vecka, där han också har blivit uttagen i Tre Kronor, med att stänka upp sitt första mål för säsongen i krysset efter lite drygt nio minuter spelade.

– Den satt ganska bra måste man säga. Jag försökte egentligen bara få den på mål, och den här gången gick den rätt upp i krysset. Det blev väldigt lyckat, säger Jesper Sellgren till C More.

En minut och tjugo sekunder senare var det dags igen. Johan Forsberg åkte in bakom Timrås mål och med en passning bakom ryggen hittade han Johan Harju som på något sätt pillade in Luleås andra mål.

Som om inte Timrås huvudvärk var kraftig nog: två minuter senare satte Sebastian Ohlsson in en tackling mot huvudet på Luleås Pontus Själen. Matchstraff för Ohlsson, och 23 sekunder in i det efterföljande numerära överläget snärtade Petter Samuelsson in 3-0.

Två Timråmål i den andra perioden kunde inte ändra något eftersom Luleå gjorde lika många. Ytterligare en Timråreducering kom förvisso i den tredje, men då återstod mindre än två minuter av matchen och slaget var redan förlorat.

– Det är alltid surt att förlora. Men jag tycker inte att det speglar matchen riktigt. Vi håller upp spelet bra och skapar en del bra chanser, men vi är inte lika effektiva som Luleå i dag, säger Timråtränaren Fredrik Andersson till C More.