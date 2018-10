Gärna världsetta men först en världscupfinal

I förra veckans talkshow Skavlan i SVT avslöjade Fredricson, just nu sjua på världsbästalistan, sitt långsiktiga mål att bli rankad som världsetta.

Nu tonar han ned det hela. Eller snarare ser han det som en självklar strävan som han mest påpekade alltid finns där.

– Egentligen gick jag inte ut med det. Det var mer att han frågade vad jag hade för mål. Ligger man topp tio på världsrankningen vore det konstigt om man sade att man hade som mål att bli tredje bäst i världen. Jag tror att alla som ligger topp tio i världen har som mål att bli bäst annars hade vi inte nått så långt. Det är en självklar målsättning. Det är precis som när man åker på ett mästerskap. Man vill försöka vinna. Till stor del är det därför vi håller på.

Lagt en god grund

– Jag har det som mål och det har jag sagt, men det har alla på den nivån, säger han i väntan på ett plan som ska ta honom till Verona.

Där hoppar han i världscupen i helgen. Tredjeplatsen med Hansson i Helsingfors i söndags lade en god grund för att slå sig in i finalfältet som hoppar om titeln i Scandinavium i början av april nästa år. Det blir i så fall en ny erfarenhet och upplevelse för honom. Fredricson har tagit medaljer i samtliga stora mästerskap, men trots alla framgångar i OS, VM och EM har han aldrig lyckats nå hela vägen till en världscupfinal.

Den här säsongen är förutsättningarna goda. Fredricson kan satsa på bred front, med ett hästbestånd han inte varit i närheten av tidigare.

All In, Hansson, Christian K och Catch Me Not har alla den kapacitet som krävs.

– Just nu har jag fyra hästar som kan hoppa 1,60 och det är jätteroligt och känns jättebra. Tidigare har jag satsat hårt på mästerskapen och haft lite färre hästar. Då har jag inte kunnat köra på lika hårt inomhus, men nu har jag lite fler hästar. Jag hoppas att jag kan ta mig till finalen, men det får resultaten utvisa.

Christian K tillbaka efter VM

TT: Tävlar du mer inomhus den här säsongen?

– Det kommer jag att göra. Nu har jag min egen plats (de tio bästa på världsrankningen är garanterade startplats) och det öppnar för fler svenskar i världscuptävlingarna.

Han väntar med att bestämma om det blir Christian K eller Catch Me Not som hoppar om världscuppoängen på söndag eftermiddag.

– Jag tror att det blir Christian K, men jag får se lite vem som känns bäst när jag hoppat lite.

Den elvaårige valacken har vilat från de stora klasserna sedan VM för en månad sedan.

– Han känns väldigt bra. VM verkar inte ha tagit så hårt på honom, säger Fredricson.

Övriga svenskar på plats i Verona är Henrik von Eckermann, Petronella Andersson och Jonna Ekberg.