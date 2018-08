Halfvarsson siktar på senare formtopp

Vid den här tiden på året, ja nästan ännu tidigare, brukar 29-årige Calle Halfvarsson vara i kanonform. Men inte i år.

– Det är ju lite tråkigare, det är ju alltid kul att vara i bra form. Men på ett sätt är det ju bra, säger han.

Faktum är att det, sett till den nya planen, är precis enligt plan.

För trots att Calle Halfvarsson varit en av Sveriges främsta skidåkare på herrsidan i många år så är det främst i världscupen som de främsta placeringarna kommit.

– Tidigare år har jag upplevt att jag kommit i väldigt bra form väldigt tidigt och att jag egentligen under hela sommaren har varit i kanonform, som hållit i sig en bit in i vintern. Men sen har den avtagit när det drar ihop sig.

Mästerskapen har helt enkelt inte gått Calle Halfvarssons väg.

Noggrann koll

I våras tog han beslutet att något måste ändras och med noggrannare koll på varje träningspass har han redan upplevt skillnad.

– Nu har jag liksom inte riktigt kommit dit till den där kanonformen. Allt har väl bromsats upp lite kan man säga. Så man inte kommer i för tidig form och sen är bränd när det gäller.

Tillsammans med nye landslagstränaren Mattias Nilsson håller de stenkoll på Halfvarssons värden. Har ett lugnt träningspass gått tillräckligt lugnt eller har Sågmyra-åkaren tagit i för mycket? Sådana saker ska upptäckas och eventuellt korrigeras.

– En stor del av Calles analys är att han kört ganska hårt på alla pass, och för fort när det ska vara lågintensivt. Nu försöker vi hitta rätt intensitet för att han ska ha kraft och energi när det väl ska tryckas på, säger Mattias Nilsson och förklarar vidare:

– Vi jobbar tätt med pulsvilorna, med hans upplevda känsla av det han gör och med uppföljningstest på bandet för att se att han ligger i den fas vi dragit upp och som vi tror på.

TT: Och hur går det?

– Det går bra tycker jag. Det är ju en process där man gör sin analys och hoppas den är rätt. Men jag tycker att han gör ett väldigt bra jobb. Han är väldigt fokuserad och trogen den väg vi vill följa.

Tät tränarkontakt

Halfvarsson gillar upplägget med att ha en tränare på nära håll (båda bor i Falun), mer involverad i den dagliga träningen. Det passar honom.

– Så har jag inte riktigt haft det sen jag gick på skidgymnasiet. Nu kan man mer följa upp och det är lättare, speciellt med de här passen på bandet, säger Halfvarsson.

Formen är alltså inte där just nu. När ska den komma? Får han vara bäst redan i världscuppremiären i Rukai november?

– Jo... Det kan man väl vara. Det såg man ju på Klæbo (Johannes Høsflot), han kunde ju vara bäst och sen ändå åka väldigt bra under OS. Men man måste kanske vara väldigt klok på vägen dit, på vägen fram till mästerskapen. Det räcker inte att bara vara klok nu under sommaren utan man tänka till lite under säsongen och vara seriös med allting. Vara smart liksom, säger Halfarsson.

– Men det är inte så att jag tänker att "nej, jag kan inte vara topp 30 i Kuusamo, då är jag i alldeles för bra form". Nej, nog vill jag vara med och slåss om det redan i början. Men utan att ha den där tokformen redan då.