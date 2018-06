Halmstad räddat av målsprutan

Frej tog ledningen efter en halvtimme och Hammarby-lånet Dusan Jajic ökade sedan på till 2-0 i den 68:e matchminuten. Då vaknade HBK till liv och reduceringen kom kort senare när Marcus Mathisen nickade in 2-1. En kvart från slutet fick bortalaget en straff som Joakim Runnemo prickade i stolpen. I stället blev Halmstads japanske målspruta Kosuke Kinoshita räddaren i nöden för sitt lag och satte kvitteringen i slutskedet av matchen.

AFC Eskilstuna tar tillfälligt över serieledningen från Falkenberg efter seger hemma mot Landskrona med 2-0. Båda målen trillade in i den andra halvleken. Samuel Nnamani spräckte nollan sju minuter in i halvleken och Oke Akpoveta fallställde slutresultatet i den 86:e minuten. Eskilstuna, med en match mer spelade än hallänningarna, har spelat in 25 poäng på 12 matcher.

Öster bröt sin tre matcher långa förlustsvit hemma mot Norrby. Smålänningarna vann med 3-0 sedan Liridon Silka avslutat målskyttet med en kylig och nätt chip.

Brage vann med uddamålet 1-0 hemma mot Varberg. Stor matchhjälte blev Marcus Astvald med sitt hårda och välplacerade skott i mitten av den andra halvleken.