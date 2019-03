Hamilton först ut i F1-premiären

Regerande formel 1-mästaren Lewis Hamilton befäster sin position och tog pole position för Mercedes vid säsongspremiären i Australiens GP i Melbourne på lördagen.

Detta var britten Hamiltons åttonde pole position och hans sjätte i rad. Hamilton fick kämpa med strulande bromsar under det frenetiska sista varvet men kunde klocka in på rekordtiden en minut och 20,486 sekunder, strax före lagkamraten Valtteri Bottas som kom tvåa. Ferraris Sebastian Vettel körde in på tredje plats i tidskvalet inför premiären på söndag.

Lewis Hamilton konstaterade att han var alldeles darrig efter loppet, men nöjd med hur premiären slutade.

– Valterri gjorde ett exceptionellt lopp, det var väldigt nära, säger han.

Sämre gick det för Hondas Pierre Gasly som gjorde dåligt i från sig redan i första varvet och slutade på 17:e plats. Även Renault drabbades av bakslag när ingen av deras bilar lyckades gå vidare till tredje kvalrundan.