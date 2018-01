Elias Ymer har inte kvalat in till en grand slam-turnering på två och ett halvt år.

Men när Australian Opens huvudturnering inleds nästa vecka hoppas 21-åringen att den negativa sviten är bruten.

Sverigeettan på herrsidan går natten mot onsdag svensk tid in i kvalet till årets första stora turnering mot 154-rankade Kenny De Schepper från Frankrike.

– Jag avslutade förra året rätt bra, på ett positivt sätt, i Frankrike (titel på Challenger-touren) och i Stockholm Open (seger mot då 53-rankade Leonardo Mayer). Men man vet inte i början av året, hur formen är. Det kommer att bli ett tufft kval, säger Elias Ymer.

"Whole picture"

Vid samma tid i fjol så stod han utan tränare och utan större självförtroende i Melbourne Park, Australian Opens arenaområde. Det blev respass mot då 211-rankade Akira Santillan, Japan, i den första kvalrundan.

I år är Ymer på plats med tidigare världsfyran Robin Söderling som sedan juli är hans tränare. Ett samarbete som fortsätter tills vidare.

– Robin har verkligen varit där och trott på mig när det varit tufft. Jag har alltid tränat på bra men nu känner jag mer harmoni. Livet är mycket större än tennis, man måste se the "whole picture". Det har han hjälpt mig med, säger Skarasonen Ymer.

Duon var i december i Florida, USA, på träningsläger. 140-rankade Ymer inledde 2018 med att slås ut i den andra kvalrundan till Qatar Open mot 80-rankade greken Stefanos Tsitsipas.

I och med att svensken inte hade tillräckligt med rankningspoäng för att få kvala in till US Open i New York i augusti blir Australian Open firma Ymer/Söderlings första grand slam-turnering tillsammans.

"Robin vet"

– Väl på banan så tränar vi hårt, men sedan gör vi andra saker. Robin har spelat alla turneringar och vet vad man ska göra runt om. Här i Melbourne har han fixat ett väldigt bra hotell, fördelar man har när man varit med tidigare, säger Elias Ymer.

Han är den senaste svenske herrspelaren att spela i huvudturneringen i grand slam-sammanhang. 2015 kvalade Ymer in till samtliga stora turneringar. Australian Open, Franska mästerskapen, Wimbledon och US Open.

– Efter att en gång ha kvalat in till alla fyra så vill man alltid spela grand slam, säger Ymer.

Trots att hans hittills enda ATP-titel är i dubbel från Stockholm Open 2016 med två år yngre brodern Mikael så är fortsatt fokus på singelspelet.

– Dubbel är rätt kul faktiskt, jag har spelat en del och gör det när jag får chansen. Men jag kommer fortsätta satsa på singelspelet.