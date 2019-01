Juniorkronorna nära fiasko

Juniorkronorna är en period från att åka ur JVM redan i kvartsfinal - för första gången på exakt 13 år.

Efter två spelade perioder i Victoria, Kanada, ligger Sverige under med 0-2 i utslagsmatchen mot Schweiz. Yannick Brüschweiler gav Schweiz ledningen 15.23 in i den första perioden och Luca Wyss satte 2-0 13.59 in i andra.

Juniorkronorna, Sveriges U20-landslag i ishockey, har inte missat en JVM-semifinal sedan 2006. Då vann Finland kvartsfinalen med 1-0 efter förlängning i Vancouver - bara elva mil från Victoria - på för dagen 13 år sedan.