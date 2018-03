Juventus vände och vann på Wembley

Efter 2-2 i Turin ledde Tottenham rättvist returen med 1-0 och såg ut att ha bra koll på läget inför hemmapubliken. Juventus hade med mindre än halvtimmen kvar inte ens haft ett avslut på mål.

Men man ska inte räkna ut "den gamla damen" från Italien.

På bara tre minuter i mitten av andra halvlek vände Juventus ut och in på Tottenhamförsvaret två gånger. Först nickpassade Sami Khedira till Gonzalo Higuaín, som ostörd kunde stöta in 1-1-målet som gav Juventus vittring. Vid nästa mål stod Higuaín för regin. Argentinarens djupledspassning friställde landsmannen Paulo Dybala, som dunkade in 2-1 och gav gästerna övertaget på Wembley.

– En otrolig kväll, säger Juventusbacken Giorgio Chiellini när han intervjuas i Viasats sändning.

– Vi trodde på det även efter första halvlek och sade att vi skulle behålla lugnet, för då kommer lägena. Det gällde att vara koncentrerade och göra mål när vi fick chansen.

Tottenham vassast före paus

Scenförändringen kom efter en första halvlek där Tottenham var vassare och tyngre. Son Heung-Min var inblandad i mycket framåt och det var också han som gav Londonlaget ledningen. Efter att ha bränt ett bra läge bara minuten tidigare kom revanschen när den kvicke sydkoreanen lite tursamt satte 1-0 i 39:e minuten. Kieran Trippiers passning möttes av Son Heung-Min, som bara fick till en snedträff med stödjebenet. Men Buffon tappade balansen i sidledsförflyttningen och kunde inte stoppa bollen från att segla in i Juventusmålet.

När "Juve" senare hade vänt på matchen och Tottenham jagade 2-2 och förlängning fick Son Heung-Min också en av de bättre kvitteringschanserna, men hans skruvade vänsterskott smet strax utanför stolpen. Bästa läget fick Harry Kane när han nickade i stolpen i 90:e minuten.

Tottenhams tränare Mauricio Pochettino tyckte att hans lag var bättre sett över två matcher, men konstaterade också:

– Vi gör två stora misstag (vid Juventusmålen) och till slut får vi betala priset för det.

City vidare

Tack vare 4-0 i Basel hade Manchester City i praktiken säkrat avancemanget redan inför returen på hemmaplan.

Pep Guardiola stuvade om i laget och gav bland annat tidigare skadade brasseanfallaren Gabriel Jesus chansen från start. Redan i åttonde minuten satte Jesus 1-0, vilket innebar att Basel behövde göra fem mål för att ta sig vidare. Schweizarna lyckades göra två - Mohamed Elyounoussi och Michael Lang - och vann överraskande med 2-1.

City gick ändå komfortabelt vidare till kvartsfinal med totalt 5-2.