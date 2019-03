Juventus vann dramatisk seriefinal

Turinlaget, som fortfarande inte förlorat en match, leder serie A med 16 poäng före Napoli och kan mer eller mindre räkna in sin åttonde raka serie A-titel med tolv omgångar kvar att spela.

Napoli fick målvakten Alex Meret utvisad i 25:e minuten sedan han fällt Cristiano Ronaldo i friläge precis utanför straffområdeslinjen. Bara tre minuter senare skruvade Miralem Pjanic in en frisparkspärla och när Emre Can nickade in 2-0 i 39:e såg det ut att bli en enkel kväll mot ännu en seger för Juventus.

Men så tog Pjanic bollen med handen mitt ute på plan i början av andra halvlek och åkte på sitt andra gula kort. Plötsligt såg Napoli chansen och José Callejon reducerade i 61:a minuten från nära håll.

Resten av matchen handlade om en tung forcering mot Juventusmålet. Napoli fick straff i 84:e minuten efter en VAR-granskning, men Lorenzo Insigne prickade stolpen och Juventus grejade trepoängaren.