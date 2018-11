Kanadensiskt avgjorde för Rögle

Via två raka segrar under veckan mot toppkonkurrenten Linköping så hade Djurgården spatserat upp i tabelltopp.

I lördagsdrabbningen hemma mot Rögle visade Djurgården ganska tidigt sina intentioner att behålla sin poleposition när Marcus Davidsson uppfattade en fri Emil Bemström på andra sidan isen. Innan Justin Pogge i Röglemålet ens hade hunnit tänka ordet "sidledsförflyttning" hade 19-årige Bemström serverats en lucka lika stor som en ladugårdsdörr.

– Han (Davidsson) lirade mig till ett öppet mål så det var ju bara att slå in pucken. En jättebra pass, säger målskytten till C More om sitt 1-0 mål med 7.46 på klockan, hans åttonde i SHL denna säsong.

Där och då såg det ut att bli en trivsam Djurgårdseftermiddag. Men i takt med att matchen fortsatte började pucken allt oftare få tvålliknande egenskaper vid kontakt med Djurgårdsklubbor.

Kontroversiellt bortdömt

Och Rögle? De visade sin formstyrka när de gnetade och jobbade sig in i matchen. I andra perioden skulle också utdelningen komma.

En styrning av Taylor Matson gav 1-1 efter 28.58. Och bara någon minut senare dundrade Kodie Curran från blålinjen in 2-1 för gästerna förbi en täckt Robin Jensen i Djurgårdskassen.

Eller ja, det trodde i alla fall de flesta.

Efter att domaren beskådat repriser länge och väl så dömdes 2-1-pucken bort för en handstyrning av Daniel Zaar framför målvakten.

"Domaren, domaren" skanderade en belåten hemmaklack. Zaar var inte lika belåten.

– Jag förstår inte hur man kan döma bort målet, säger Zaar till C More.

Även om han medger att pucken touchade hans handske var det enligt Röglespelarens egen utsago oavsiktligt.

– Den touchar, men så länge det inte är avsiktligt ska det inte dömas bort, säger Zaar.

Kanadensarna avgjorde

Om Zaar där och då hade vetat att situationen i slutändan inte skulle få så stor vikt kanske han hade varit muntrare.

När Kodie Curran skulle testa avslut igen i sluttampen av ett intensivt, offensivt powerplaytryck i mitten av period tre så fanns det varken någon video eller handsstyrning som kunde ta ifrån kanadensaren ett 2-1-mål.

En annan kanadensare såg till att det också blev matchavgörande. Justin Pogge stängde fullkomligt igen Röglekassen när ett desperat Djurgården försökte få till åtminstone en förlängning.