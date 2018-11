Klart: Trelleborg åker ur allsvenskan

Den senaste vinsten kom i maj. Totalt har man bara plockat 15 poäng över hela säsongen.

Efter en lång rad av dåliga resultat är nu Trelleborgs tid i allsvenskan slut - åtminstone för den här gången. Säsongsavslutningen mot Brommapojkarna kommer inte att spela någon roll för skåningarna, som efter förlusten mot Östersund är bortom chans att klara sig kvar.

– Vi har inte varit tillräckligt bra och jämna under säsongen, konstaterade tränaren Patrick Winqvist i C More.

– Men trots att vi inte har vunnit sedan i våras tycker jag att vi i de sista sex-sju matcherna står för sådana prestationer som vi ändå kan leva med.

Tidigt mål

Mot Östersund blev det precis som vanligt: ett tidigt insläppt mål. Hosam Aiesh kom runt på högerkanten och hakades upp av Oscar Johansson i straffområdet. Den tidigare Trelleborgsspelaren Dino Islamovic var säker från straffpunkten och gav ledningen till gästerna redan i den femte minuten.

– Det är ganska typiskt för alla matcher. Nu är man nästan van vid det, det är hemskt att säga det men nu får vi inte tänkta på det som varit, det är bara att ge allt nu, sade TFF-kaptenen Salif Camara Jönsson i C More i paus.

Camara Jönsson inledde också andra halvleken friskt - men tvingades snart att kliva av med smärta i baksidan av låret.

"Vi kommer tillbaka"

Hemmalaget kom aldrig närmare och hoppet släcktes när domaren blåste av matchen.

– Jag ger killarna all kredd och vi drar nytta av lärdomarna och vi kommer tillbaka, sade Patrick Winqvist.

Trelleborg lyckades kvala till allsvenskan förra året efter sex år i lägre divisioner. 2019 spelas det återigen superettanfotboll på Vångavallen.