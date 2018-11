Knapp seger håller Luleå kvar i topp

– Skönt att den går in när det är så lite tid kvar av matchen. Den gick ribba in så det är grymt skönt, sade Luleås forward Petter Emanuelsson till C More.

Efter fem raka segrar bröts norrbottningarnas trend för en vecka sedan när laget föll borta med uddamålet mot Växjö. Men på torsdagskvällen var alltså Luleå ett vinnande lag igen efter segern mot Örebro.

Smakstart för Luleå

Gästerna från Luleå började också bäst och fick en smakstart. Redan efter 56 sekunder spelade förre Örebrobacken Daniel Sondell fram till en helt ren Niklas Olausson som satte matchens första mål i öppen bur.

I andra perioden klev två poängkungar fram. Och lagens båda nyförvärv, Aaron Palushaj från Brynäs och Jack Connolly från Rögle, är nu uppe i sju fullträffar för sina nya lag.

Först kvitterade Örebroforwarden Aaron Palushaj när han tryckte in 2-1 i spel fem mot tre, direkt efter en vunnen tekning.

Palushaj har gjort 17 poäng (7+10) hittills och i senaste bortamatchen stod han för två mål när Örebro till sist besegrade Linköping.

Men när Aaron Palushaj lite senare satt i utvisningsbåset var det istället Luleås center Jack Connolly som höll sig framme och gav gästerna ledningen på nytt. Connolly är poängbäst i Luleå och har hittills fått ihop 16 poäng (7+9).

Inför den tredje perioden blev båda målskyttarna intervjuade av C More.

– Varje gång man spelar fem-mot-tre ska man göra mål och det var skönt att göra det. Nu måste vi göra mål igen och jaga kvittering. De är ett bra lag men jag gillar hur vi spelar och kan vi fortsätta så här kommer vi att kunna få in en kvittering, sade Aaron Palushaj.

Dramatiskt slut

– Powerplay är alltid något man kan jobba på. Special teams är en viktig del i dagens hockey. Det är en snabb match och det handlar om att få in puckarna på mål nu, sade Jack Connolly.

Slutet blev mycket dramatiskt. Drygt 18 minuter in i tredje perioden kvitterade Örebros Tylor Spink när han styrde in 2-2-pucken bakom Luleås målvakt Joel Lassinantti. Och när tio sekunder återstod fick alltså Luleås forwards Petter Emanuelsson sista ordet då han skickade in avgörande 3-2 med ett mäktigt skott.