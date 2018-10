Kul kväll när Josefsson satte rekord

I sin 514:e match för Växjö önskade sig förstås Josefsson en festlig kväll på isen för sitt lags vidkommande. Lagkaptenen Liam Reddox visade vägen när han förvaltade ett friläge och gav Växjö en tidig ledning i matchen.

Tre spelare på isen denna afton, Joel Persson och Linus Fröberg i Växjö samt Färjestads Linus Johansson, väntar på att få debutera som Tre Kronor-spelare i kommande Karjala Cup.

Fröberg var med i förarbetet till Julius Junttilas 2-0-mål som kom i powerplay några få minuter in i den andra perioden. Kort senare ramlade även en puck från Brendan Shinnimins klubba in bakom Färjestadsmålvakten Adam Werner. Ett mycket märkligt mål då Werner var på pucken innan den flög högt upp i luften och sedan ramlade in. Erik Josefssons dröm om att få fira sin rekordkväll med en vinst såg ut att vara på väg mot en sanndröm.

Utdelningen framåt gjorde att Växjö, regerande mästarlaget som så här långt varit seriens svagaste lag när det gäller att göra mål, började visa avslappnad spelglädje i anfallszon. Men när hemmapubliken väntade på ett fjärde mål hittade Färjestad en möjlig väg tillbaka in i matchen. Martin Johansson hittade, strax innan andra pausen, en väg fram på vänsterkanten och fick på ett välriktat handledsskott som smet förbi Viktor Fasth i Växjös mål.

Färjestad kom ännu närmare än så. När sju minuter återstod av den tredje perioden reducerade Carl Jakobsson till 2-3 och dramatiken var på högsta tänkbara nivå.

Karlstadslaget jagade kvittering men Växjö med Fasth i spetsen försvarade sin målbur matchen ut.