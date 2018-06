Ledande Kinhult fortsätter imponera i Paris

Förutsättningarna för golf var optimala på den tredje rundan av Europatourtävlingen i Paris. Det syntes, inte minst på flera av svenskarna i startfältet. Bland annat Marcus Kinhult. Den unge svensken, som ledde inför dagen, gör det fortsatt efter den tredje av fyra rundor.

Efter en dubbelbogey på andra hålet reste sig 21-åringen från Fiskebäckskil med besked, när han slog fem raka birdies på hål fem till nio.

– Det var lite gamla tendenser, jag blev lite nervös, men det känns lite bättre nu, sade Kinhult till Viasat efter den första av de fem raka birdiehålen.

Kinhult gick i slutändan minus fyra för dagen, 67 slag, vilket ger honom totalt tio under par, och en ledning med två slag tillgodo på Chris Wood, England.

Spanske veteranen Sergio Garcia skuggar bakom på totalt sju under par, efter att ha gått på just sju under par för dagen.

En annan som spelade väldigt fin golf i Paris var Alex Norén, med sex under par (65 slag). Det lyfte Norén till totalt tre under och en delad sjundeplats tillsammans med Alexander Björk, som gick tredje rundan på tre under par.

De första tio i resultatlistan i Paris som ännu inte kvalat in till den kommande majortävlingen British Open gör just det, vilket innebär att ledande Kinhult har ett ypperligt läge att säkra en biljett till "The Open" i morgon (söndag).