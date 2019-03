Linköping illa ute efter tapp

Senast LHC tog full pott i egna arenan var den 28 december mot Färjestad (5-4).

Därefter har det inte blivit en enda vinst på hemmaplan vid ordinarie tid - bara två efter förlängning.

Inte ens ledning med 2-0 mot Malmö och bud på ännu mer i första perioden räckte.

Efter att Jacob Johansson räddat landslagsmannen Fredrik Händemarks jätteläge prickade Derek Roy in 1-0 i powerplay.

Viktig parad

Backstjärnan Lukas Bengtsson ökade på genom ett tungt skott intill stolpen i spel fyra mot fyra - och strax efter var Broc Little farligt nära att dribbla sig igenom till 3-0. Där svarade Oscar Alsenfelt för en mycket viktig parad.

– Vi får Malmö över oss till en början, men sedan tar vi över och kan trycka tillbaka dem. Men det är lite hafsigt där ute med mycket utvisningar, menade Lukas Bengtsson till C More.

Gästerna ökade farten efter paus och Frederik Storm styrde läckert in reduceringen i en svängig period, där lagen turades om att trycka på.

Närmast att näta igen var Linköping, då Alsenfelt stoppade Littles avslut på mållinjen med klubban.

Malmö vassare

Men när det skulle avgöras i sista perioden var Malmö klart vassare. Pontus Netterberg styrde in kvitteringen, innan Max Görtz fullbordade vändningen från 0-2 till 3-2.

– Vi har matchen under kontroll. I spelet fem mot fem är vi bättre och det är en välförtjänt seger för oss, tyckte Fredrik Händemark i Malmö till C More.

Därmed förbättrar skåningarna sina chanser att nå topp sex-placering och direktplats i kvartsfinal, medan läget ser allt tyngre ut för Linköping.