Linköping överlägset mot HV71

Linköping är av många experter tippade på nedre halvan av SHL.

Men östgötarna har i alla fall skaffat sig en riktigt bra inledning på säsongen - med två raka segrar.

4-1 hemma mot Timrå under premiären följdes upp av 5-1 mot HV71, även det i egna arenan.

I E4-derbyt dröjde det mindre än fyra minuter innan det small första gången bakom gästernas målvakt Felix Sandström.

En smäll som amerikanerna Broc Little och nyförvärvet Joe Whitney låg bakom. Little kämpade till sig en puck bakom kassen och frispelade kedjepolaren - som snärtade upp den i nättaket.

Fullträff igen

HV hade också bra fart - men det var LHC som stod för effektiviteten.

På Chad Billins lyftning nätade Johan Södergran för andra matchen i rad via en styrning framför kassen.

– En bra period, vi hade mycket energi och försöker sätta press på pucken. Vi fick ett sent mål och tar med oss det momentumet in till andra, sade Joe Whitney till C More i inför andra perioden.

Där reducerade HV genom Andreas Thuresson och hade även bud på kvittering. Då svarade Jonas Gustavsson för några vassa parader - och i stället pangade Dan Pettersson upp 3-1 i nättaket efter en härlig pass av Fredrik Karlström.

Tung start för HV

Jönköpingsgänget tryckte stundtals på ordentligt i jakt på en ny reducering - utan att lyckas överlista Gustavsson.

– Vi går ner oss ganska mycket tycker jag. De kommer ut hårdare och vi får inget grepp om dem. Vi kommer fel i byten, vi ska vara glada att vi får ett mål, sade Dan Pettersson till C More.

Men efter två snabba mål i sista perioden - då både Whitney och Södergran blev tvåmålsskyttar - hade LHC stenkoll på smålänningarna.

Därmed har HV startat säsongen med två raka förluster, efter 1-3 mot Färjestad senast.