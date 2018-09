Ludvigsson siktar på topp 10 på VM

Sverige skickar tolv cyklister till VM i landsväg som avgörs i Österrike 23-30 september. På herrsidan är Tobias Ludvigsson ensam svensk i elitklassen - och det stora målet är tempoloppet. "Tobias kommer att gå 'all in' på tempot för att försöka köra in en topp tio-placering.(TT)