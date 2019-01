Luleå ny serieledare efter vändning

När bottenlaget Örebro satte 2-1 borta mot Luleå i upptakten av andra perioden såg hemmalaget inte ut som det topplag man faktiskt är.

Men efter Robin Kovacs 2-2-kvittering mitt i perioden växlade Luleå upp.

I den tredje perioden satte Johan Harju 3-2 och i numerärt underläge kunde Jack Connolly göra avgörande 4-2 - ett mål som för övrigt var Luleås totalt 5000:e i högsta serien.

Örebro jagade febrilt för att komma ikapp i slutet av matchen, men Luleå kunde hålla undan utan större problem - och eftersom Frölunda förlorade mot Brynäs (1-2) innebär segern att norrbottningarna tar över serieledningen i SHL.

– Vi växte in i matchen, det var starkt att komma tillbaka, säger Harju till C More.

– Första perioden var bedrövlig, andra lite bättre. I den tredje hade vi bäst kontroll.

Örebro tränare Niklas Eriksson var besviken över att hans manskap inte klarade av att förvalta de dubbla ledningarna.

– Det var en helt okej insats, men vi släppte till några billiga mål, säger han.