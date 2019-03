Luleå till semi - slog ut mästaren

Regerande svenska mästaren Växjö har varit i brygga i SM-slutspelet. Efter tre raka förluster mot Luleå lyckades laget reducera kvartsfinalserien i torsdags, där Dominik Bokk avgjorde i förlängningen och gav Växjö-supportrarna nytt hopp.

Men nu är det färdigspelat för smålänningarna för den här gången.

Luleå vann den femte matchen hemma i Coop Norrbotten Arena med 4-1 och är nu klart för sin första semifinal sedan 2015-16.

Kaptenen visade vägen

Lagkaptenen Erik Gustafsson visade vägen med dubbla mål, det första 14.53 in i den första perioden och det andra med sex sekunder kvar av andra, och såg till att norrbottningarna kopplade greppet i en match där Växjö hade svårt att skapa vassa lägen under de två första perioderna.

– Jag tycker att man ska leverera varje dag. Det här är en match som alla andra för mig, men lite mer på spel och då ska man trivas. Jag tycker det är kul att spela just nu, sade Erik Gustafsson till C More inför den tredje perioden.

– Det är bara att gasa. Vi ska spela som vi har gjort hela året, kanske lite mer "smartness". Men vi ska inte backa hem något, sade Gustafsson.

Och det gjorde inte Luleå.

Utökade i tredje

Tabelltvåan, som åkte ut i åttondelsfinal i fjol, utökade till både 3-0 (Petter Emanuelsson) och 4-0 (Emil Larsson) i den tredje perioden, innan Växjös Kris Versteeg gjorde ett tröstmål till 1-4 med 27 sekunder kvar av matchen.

Därmed är Luleå det första laget som är klart för semifinal i årets slutspel.