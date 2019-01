Mäktig vändning av LHC mot Örebro

Linköping släppte in totalt tio mål på två förlustmatcher förra veckan (2-4 hemma mot Mora, 3-6 borta mot Djurgården).

Raset i defensiven fortsatte även mot nästjumbon Örebro i den egna arenan.

Redan efter 9.31 minuter hade nämligen gästerna överlistat målvakten Jonas Gustavsson inte mindre än tre gånger.

Efter Rodrigo Abols, Glenn Gustafssons och Christopher Mastomäkis snabba mål tog LHC timeout och bytte även burväktare till Jacob Johansson.

Tände till

Något som fick östgötarna att vakna. Andrew Gordon missade visserligen straffen laget fick - men sedan styrde Jimmy Andersson in 1-3, innan Chad Billins smällde in 2-3 via ribban i powerplay.

Upphämtningen fortsatte i andra perioden, då Jimmy Andersson satte 3-3. Och Adam Brodecki fullbordade vändningen genom att trycka in 4-3 i spel fem mot tre.

– Snacka om karaktär! Ohyggligt starkt att vända efter den katastrofala starten. Lite oskärpa och billiga mål, men nu har vi kämpat oss in i det och jag tycker faktiskt vi spelar helt okej just nu, menade LHC:s dubbla målskytt Jimmy Andersson i C More.

– Vi tappar hela vårt grundspel. Vi börjar jättebra, men det är för dåligt. Det får inte se ut så. Leder man med 3-0 får man se till att spela smartare än vi gör, kritiserade en besviken Christopher Mastomäki till C More.

Little hjälte

I sista perioden fick Örebro ett jätteläge att kvittera, då Dan Pettersson drog på sig ett matchstraff.

Linköping försvarade sig bra och såg ut att få med sig full pott - men då kom 4-4, bara 40 sekunder före full tid genom skyttekungen Aaron Palushaj.

I stället ordnade Broc Little bonuspoängen genom sitt 5-4 i förlängning. Något som innebar LHC:s blott andra vinst på de sju senaste mötena mot Örebro.