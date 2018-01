Malmös Gunnarsson straffade sitt gamla lag

Jonas Gunnarsson inledde säsongen i HV71 på lån från Malmö. I det läget av säsongen hade den skånska klubben en målvaktsbesättning i toppklass med Oscar Alsenfelt och Christopher Nihlstorp. Men när den sistnämnde gick sönder kallades Gunnarsson tillbaka från och med den 1 november.

– Klart jag skulle ljuga om jag sade att det inte var speciellt att möta HV. Just under matchens gång tänker man inte så mycket på det eftersom man är så inne i spelet. Men innan och efter är det ju lite speciellt. Man känner ju varenda kille där, säger Jonas Gunnarsson.

Sjuk senast

När Malmö nu straffade HV71 med 2-1 på hemmais - Johan Olofsson avgjorde straffläggningen - vann Gunnarsson målvaktskampen mot Fredrik Pettersson-Wentzel med 31 räddningar mot 24.

– Det är en del chanser åt båda håll, men det är en betydligt jämnare match än vad det var uppe i Jönköping häromdagen, säger Gunnarsson.

Då blev det en målrik tillställning - 4-4 under ordinarie tid innan Kevin Stenlund avgjorde i förlängning för HV71 - med Alsenfelt i Malmömålet.

– Jag var hemma sjuk sist och såg den på tv. Det kändes som en betydligt öppnare match och mer målchanser åt båda håll. Det kändes som att både vi och HV hade pratat lite om försvarsspelet inför mötet här och det tyckte jag syntes, säger Gunnarsson.

Båda lagen aspirerar på att sluta topp sex i SHL och knipa en direktplats till en SM-kvartsfinal. Efter straffsegern på hemmais är Malmö nu en poäng efter tabellsexan Skellefteå i den jämna SHL-tabellen. HV71 skuggar tätt därefter på 60 poäng.

– Vi har ett väldigt tajt schema framöver nu så det gäller att ta så mycket poäng som möjligt. Det kan gå snabbt både uppåt och nedåt, säger Malmömålvakten.

"Bättre prestation"

De båda målen under ordinarie tid föll under den första perioden. David Ullström gav HV71 ledningen knappt halvvägs in i perioden. Knappt fem minuter senare kvitterade Daniel Zaar till 1-1.

– Vi gör en bättre prestation nu, men får bara med oss en poäng. Vi gör en bra bortamatch. Vi skulle ha behövt bättre utdelning i den andra perioden. Framför allt när vi spelar fem mot tre och har två stolpskott och två öppna kassar, säger HV-tränaren Johan Lindbom.