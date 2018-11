Malmö vände och vann i Mora

Annars var detta matchen när John Persson upplevde både himmel och helvete. Nu gjorde han comeback efter 13 matchers skadefrånvaro och var riktigt bra.

– Det har varit tufft. Jag har aldrig tidigare varit skadad så länge, sade John Persson till C More innan matchen.

Han matchades stenhårt av tränaren Mats Lusth. Här var det inte tal om en lugn start. John Persson svarade med att spela strålande.

"Kört extremt hårt"

– Här måste jag berömma vår fyscoach. Jag har kört extremt hårt under skadeperioden och måste säga att jag är i bättre form i dag än innan säsongen, sade han till C More i första pausvilan.

Och det bästa för John Persson: Han fixade 1-0 till Mora efter 10.49. Andrew Rowe bröt ett uppspel av Malmö och slog en passning till John Persson, som kyligt gjorde mål.

– Det var hur skönt som helst att se den gå i nät. Otroligt skönt att snabbt få göra mål så man slipper tänka på det sedan.

Men kvällen fick en tråkig avslutning för John Persson. När drygt sex minuter återstod av matchen föll han illa efter en närkamp mot Tobias Ekberg och fick gå av banan.

Annars var det Malmö som spelmässigt dominerade perioden. Skåningarna fick stundtals fri fart i mittzon och skapade hårt tryck på Mora.

Heta chanser

Följden blev flera målchanser. De två hetaste: Ett bortdömt mål efter att Emil Sylvegård skjutit i stolpen som sedan Axel Wemmerborn sparkade in returen.

Den andra chansen var ett klingande stolpskott av Johan Olofsson.

Malmös press fortsatte i den andra perioden. Laget spelade bra, men gjorde inga mål. Närmast var Carl Persson, som i friläge prickade stolpen.

– Det var olyckligt, sade han till C More.

I stället var det Mora, som genom en blixtsnabb spelvändning, gjorde 2-0 genom Alexanders Hilmersson. Han första mål för säsongen.

I början av tredje perioden kom allt på samma gång för Malmö. Inom 5.59 vände Malmö underläge 2-0 till kvittering 2-2. Målskyttar var Alin Johansson och Emil Molin.

Malmö var i vinnarläge, men avgörandet kom inte förrän i straffläggningen då Mora missade alla sina straffar samtidigt som Malmös Johan Olofsson och Konstantin Komarek satte sina puckar i nät.

Detta var en mycket tung förlust för ett formsvagt Mora, som ni förlorat sju av de åtta senaste matcherna. Dessutom växer skadelistan.