Matchkrock kan stoppa stjärnan från EM-kval

Isabelle Haak säger att det fortfarande inte finns något klart svar än huruvida hon kommer att spela med landslaget i de avgörande matcherna mot Estland och Tjeckien eller stanna i Italien för ligaspelet.

– Det är inte klart än. Vi vet att det är matcher som krockar och det är en väldigt svår situation, säger hon.

Många andra ligor, som spelas i nationer som inte kvalat in till EM, tar en paus under kvalet. Men Italien, som redan är klart för mästerskapet, tar inget uppehåll. På grund av VM i somras kom ligaspelet i Italien dessutom igång sent vilket gör att många matcher ska spelas under vintermånaderna.

Men förbundskaptenen Jonas Svantesson är ändå inte särskilt orolig över nyckelspelarens situation.

– Så länge hon inte är skadad hoppas jag ha med henne i landslaget. Enligt de internationella reglerna så ska de släppas, säger Svantesson.

– Sen förstår jag ju att det självklart kommer att bli en diskussion. Alla vill ju ha henne.

Haaks medverkan är inte viktig bara för de två kommande matcherna, menar Svantesson, utan även för den stora satsning som Sverige tillsammans med SOK inlett - med målet att delta i OS 2024.

– Det här handlar ju om många år framåt, säger han.

Hittills har Svantesson plockat ut en bruttotrupp på 28 spelare. Den ska successivt bantas till 14 namn.