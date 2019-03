Svenskarna hjälpte Anaheim till seger

Svenske Jakob Silfverberg avgjorde matchen 38 sekunder in i övertidsperioden när han satte 4-3 till Anaheim Ducks. Även svenske Rickard Rakell gjorde två mål åt Anaheim under fredagens match mot San José Sharks. Det första sköt Rakell in knappt åtta minuter in i matchens första period.

– Det känns bra när man gör mål så tidigt in i matchen. Vi skapade målchanser och satte press på dem. Det känns bra att vi slog dem, säger Rickard Rakell i en video publicerad via lagets Twitter.

– Jag och Rickard och Devin Shore har utvecklat bra kemi och det här var en riktigt kul kväll, säger Jakob Silfverberg till lokala medier enligt Sportbladet.

Fem raka förluster

Det återstår sju matcher av grundserien och för San José Sharks, som är en av favoriterna i slutspelet som väntar, ser det mörkt ut. Laget har efter gårdagens match fem raka förluster bakom sig. Senast i går natt besegrades de av LA Kings, och laget ligger nu fyra poäng efter Calgary Flames i jakten på topplaceringen i Western conference.

Bättre går det för Minnesota som har gått upp på slutspelsplats i NHL-ishockeyn. 2-1 borta mot Washington betyder att laget får lite andrum i den täta serien. Eller?

– Det betyder att vi för tillfället är på slutspelsplats. Det är vad det betyder. Vi måste göra om det mot Carolina i morgon igen, säger lagets tränare Bruce Boudreau till pressen efter matchen.

"Krigade inte tillräckligt"

Jordan Greenway inledde målskyttet för Minnesota strax före första periodvilan. Brett Connolly kvitterade för hemmalaget innan Luke Kunin satte matchens sista mål, när han åtta minuter före slutet stänkte in pucken från några meters håll.

Washington ligger trea i Eastern conference, och är nära slutspelet. Lagens respektive situationer inför slutet av serien märktes på isen.

– De blev mer desperata ju längre matchen led. De gav oss inte mycket utrymme och spelade tätt bakåt, säger Washingtons målvakt Braden Holtby.

– Vi kom inte upp i rätt nivå och krigade inte tillräckligt.

Matchen bjöd inte på några svenskpoäng. Washingtons Carl Hagelin var sjuk och spelade inte. I Minnesota saknades Pontus Åberg och Joel Eriksson Ek.