Nantes redo att ta Sala-ärendet till Fifa

Nantes kräver Cardiff City på omkomne Emiliano Salas transfersumma på motsvarande cirka 180 miljoner kronor fördelat över tre delbetalningar. Om den första delbetalningen inte kommer in under onsdagen säger den franska klubben att man planerar att vända sig Fifa, enligt The Guardian.

Premier League-klubben Cardiff, som värvade 28-årige Sala för en klubbrekordsumma, har å sin sida inga planer på att betala några pengar förrän flygplansolyckan, där Sala omkom och piloten David Ibbotson fortfarande saknas efter kraschen, är ordentligt utredd. Framför allt vill klubben ha svar på om Ibbotson var kvalificerad att flyga med en betalande passagerare i just det planet.

Eventuella felaktigheter kring flygresan skulle kunna upphäva den walesiska klubbens försäkring för Sala som uppges vara på cirka 170 miljoner kronor. Skulle den felaktigheten dessutom vara någon annan parts ansvar, kan Cardiff behöva kräva den på parten på ersättning.

Enligt The Guardian kommer det troliga svaret från Fifa vara att skicka ärendet vidare till förbundets skiljenämnd. En annan möjlighet, enligt idrottsadvokaten Gianpaolo Monteneri som uttalat sig till AFP, är att någon av parterna går direkt till idrottens fristående skiljedomstol, Cas.