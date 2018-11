Nihlstorp skadad när Malmö förlorade

Med fem minuter kvar av den andra perioden fick Cristopher Nihlstorp kliva av isen efter att ha blivit påkörd av Färjestads Linus Johansson, som i sin tur blev hårt uppvaktad på vägen fram till kassen av Malmö-forwarden Fredrik Händemark som blev utvisad.

Det var svårt för Johansson att undvika kontakten med målvakten, sade han till C More i den andra periodpausen.

– Man får komma ihåg att jag inte är en särskilt snabb spelare. Det gick väldigt mycket snabbare för mig än hur jag brukar spela. När jag får klubbor på mig blir det svårt, men jag försöker bromsa in, sade Linus Johansson.

Målvaktsbytet kom i en kritisk period under matchen. Efter att ha släppt in två snabba mål i början av den andra perioden hade Malmö kommit tillbaka in i matchen och reducerat Färjestads ledning till 2-1.

Nihlstorps ersättare Oscar Alsenfelt fick hålla sin nolla tills det återstod sju minuter av den sista perioden. Då var det forne Malmö-spelaren Johan Ivarsson som knäckte sitt gamla lag med 3-1-målet som följdes av ett sista mål för Färjestad genom Oscar Steen tre minuter senare.